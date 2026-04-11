Galatasaray'dan derbide görülmemiş Osimhen planı: Çelikten 5 kat güçlü tüy gibi hafif

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yle karşılaşacak. 26 Nisan Pazar günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

DERBİ ÖNCESİ OSIMHEN SEFERBERLİĞİ

Şampiyonluk yarışı için kritik bir öneme sahip olan mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen seferberliği yaşanıyor.

Liverpool maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kolu kırılan futbolcu geçirdiği operasyon nedeniyle henüz sahalara dönemedi.

Victor Osimhen’i derbiye yetiştirmek için büyük bir uğraş veren Galatasaray sağlık ekibi, ilginç bir çözüm buldu.

KARBON FİBER KOLLUK YAPILIYOR

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Victor Osimhen’in kolunu korumak için özel bir aparat geliştiriliyor. Karbon fiberden yapılan kolluğun çelikten beş kat daha güçlü ancak bir tüy kadar hafif olduğu iddia edildi.

KOLU ACIMADAN MAÇA ÇIKACAK

Bu koruyucu sayesinde Victor Osimhen’in derbide alacağı darbelerden kolunun etkilenmeyeceği ve acı çekmeden mücadele edeceği belirtildi.