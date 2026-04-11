Galatasaray'dan derbide görülmemiş Osimhen planı: Çelikten 5 kat güçlü tüy gibi hafif

Victor Osimhen'i Fenerbahçe derbisine yetiştirmeye uğraşan Galatasaray ilginç bir çözüm buldu. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcu için karbon fiberden kolluk yaptırıyor.

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yle karşılaşacak. 26 Nisan Pazar günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

DERBİ ÖNCESİ OSIMHEN SEFERBERLİĞİ

Şampiyonluk yarışı için kritik bir öneme sahip olan mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen seferberliği yaşanıyor.

Liverpool maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kolu kırılan futbolcu geçirdiği operasyon nedeniyle henüz sahalara dönemedi.

Victor Osimhen’i derbiye yetiştirmek için büyük bir uğraş veren Galatasaray sağlık ekibi, ilginç bir çözüm buldu.

KARBON FİBER KOLLUK YAPILIYOR

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Victor Osimhen’in kolunu korumak için özel bir aparat geliştiriliyor. Karbon fiberden yapılan kolluğun çelikten beş kat daha güçlü ancak bir tüy kadar hafif olduğu iddia edildi.

KOLU ACIMADAN MAÇA ÇIKACAK

Bu koruyucu sayesinde Victor Osimhen’in derbide alacağı darbelerden kolunun etkilenmeyeceği ve acı çekmeden mücadele edeceği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Spor
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama