Quaresma en beğendiği Türk futbolcuyu açıkladı

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ricardo Quaresma, A Spor'a dikkat çeken açıklamalar yaptı. Quaresma, en beğendiği Türk futbolcunun Arda Güler olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmasına dair konuşan Portekizli yıldız, "Dünya Kupası'nda Türkiye için çok mutlu oldum. Umarım iyi bir yere gelirler. Onların da tabii ki kazanmasını istiyorum. Çünkü Türkiye'yi ben ikinci evim olarak sayıyorum." dedi.
"Türkiye Milli Takımı'nda en beğendiğin futbolcu kim?" sorusuna ise ''Arda Güler'' yanıtı verdi.

''KONUŞTUKLARIMIZ ARAMIZDA KALACAK''

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile olan ilişkisine değinen Quaresma, "Başkan Serdal Adalı benim için çok önemli biri. Bana Türkiye'ye gelme fırsatı sunan, bunca yıl sevgi veren bir kişi. Ancak konuştuklarımız aramızda kalacak; onunla özel bir konuşmamız oldu. Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımasını çok istiyorum." şeklinde konuştu.

''BEŞİKTAŞ'IN KAYIP OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM''

Beşiktaş'ın mevcut durumu hakkında da değerlendiremeler yapan Portekizli, "Beşiktaş'ın şu an biraz kayıp olduğunu düşünüyorum. Bence oyuncuların çok daha fazla çalışması lazım. Kulübün önemini, taşıdıkları armanın değerini bilmelerini çok istiyorum. Başkanın da daha iyi transferler yapmasını; savaşçı ruhlu ve şampiyonluğa koşacak oyuncular transfer etmesini istiyorum." sözlerini sarf etti.

''BENİMLE MEZARA KADAR GİDECEK BİR SEVGİ''

Ricardo Quaresma son olarak, "Beşiktaş için yaptıklarımdan çok gurur duyuyorum. Hayranlarımın beni sevmesi beni çok mutlu ediyor. Bu, benimle mezara kadar gidecek bir sevgi." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

