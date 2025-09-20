Van'da sessiz 90 dakika
1. Lig'in 6. haftasında İmaj Altyapı Vanspor ile Özbelsan Sivasspor 0-0 berabere kaldı.
Sadettin Saran: Rakip olunca mı hain oldum
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Ömer Yasin Gezer, Eyüp Özer
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Traore (Dk. 8 Bekir Can Kara) Jefferson (Dk. 74 Jevsenak), Regis (Dk. 74 Mehmet Manış), Cedric, Silva, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Dk. 60 Vlachomitros) Faruk Can Genç (Dk. 68 Nabi Oulare)
Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Luan (Dk. 72 Kimpioka) Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Yusuf Cihat Çelik, Avramovski (Dk. 80 Kamil Fidan), Ethemi (Dk. 86 Malle ) Murat Paluli, Bekir Turaç Böke,
Kırmızı Kart: 90+2 Nabi Oulare (İmaj Altyapı Vanspor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Silva, Dk. 57 Traore, Dk. 72 Erdi Dikmen (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 62 Yusuf Cihat Çelik (Özbelsan Sivasspor)