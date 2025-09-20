Van'da sessiz 90 dakika

Van'da sessiz 90 dakika
Yayınlanma:
Vanspor ve Sivasspor, 1. Lig'de oynanan maçta golsüz berabere kaldı.

1. Lig'in 6. haftasında İmaj Altyapı Vanspor ile Özbelsan Sivasspor 0-0 berabere kaldı.

Sadettin Saran: Rakip olunca mı hain oldumSadettin Saran: Rakip olunca mı hain oldum

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Ömer Yasin Gezer, Eyüp Özer

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Traore (Dk. 8 Bekir Can Kara) Jefferson (Dk. 74 Jevsenak), Regis (Dk. 74 Mehmet Manış), Cedric, Silva, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Dk. 60 Vlachomitros) Faruk Can Genç (Dk. 68 Nabi Oulare)

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Luan (Dk. 72 Kimpioka) Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Yusuf Cihat Çelik, Avramovski (Dk. 80 Kamil Fidan), Ethemi (Dk. 86 Malle ) Murat Paluli, Bekir Turaç Böke,

Kırmızı Kart: 90+2 Nabi Oulare (İmaj Altyapı Vanspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Silva, Dk. 57 Traore, Dk. 72 Erdi Dikmen (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 62 Yusuf Cihat Çelik (Özbelsan Sivasspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
Spor
Ali Koç: Bu sene şampiyon olacağız
Ali Koç: Bu sene şampiyon olacağız
Sadettin Saran: Rakip olunca mı hain oldum
Sadettin Saran: Rakip olunca mı hain oldum
Aziz Yıldırım istedi: Veto edildi
Aziz Yıldırım istedi: Veto edildi