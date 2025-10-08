VakıfBank'tan Sıla Çalışkan açıklaması

VakıfBank'tan Sıla Çalışkan açıklaması
Yayınlanma:
VakıfBank'ta Sıla Çalışkan'ın Şampiyonlar Kupası'nda forma giyemeyeceği açıklandı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda oyunculardan Sıla Çalışkan'ın 2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İtalya'da oynadığımız hazırlık karşılaşmasında yaşadığı kalf sakatlığının ardından tedavi süreci devam eden sporcumuz Sıla Çalışkan, bugün yapılan kontrollerinde ağrı hissetmesi nedeniyle bugünkü karşılaşmada kadroda yer alamayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

SAAT 19.00'DA BAŞLAYACAK

Fenerbahçe'ye şok: Vakıfbank maçında 2 yıldız yokFenerbahçe'ye şok: Vakıfbank maçında 2 yıldız yok

VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

