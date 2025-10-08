Fenerbahçe'ye şok: Vakıfbank maçında 2 yıldız yok

Fenerbahçe'de kritik maça saatler kala kötü haber duyuruldu.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda bu akşam VakıBank ile karşı karşıya gelecek.

Maçın başlama saati 19.00.

Sarı lacivertli kulübün 2 yıldızının bu kritik maçta oynayamayacağı belirtildi.

EDA ERDEM VE ANA CRISTINA YOK

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sporcularımızdan takım kaptanımız Eda Erdem Dündar, karın kasında tespit edilen ödem ve kanaması sonucunda devam eden tedavisi nedeniyle, Ana Cristina De Souza ise geçirmiş olduğu menisküs operasyonu sonrası devam eden tedavi ve kuvvet çalışmaları nedeniyle bugünkü müsabakada oynayamayacaklardır."