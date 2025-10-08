Fenerbahçe'ye şok: Vakıfbank maçında 2 yıldız yok

Fenerbahçe'ye şok: Vakıfbank maçında 2 yıldız yok
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Eda Erdem ve Ana Cristina, Şampiyonlar Kupası'nda forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de kritik maça saatler kala kötü haber duyuruldu.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda bu akşam VakıBank ile karşı karşıya gelecek.

Maçın başlama saati 19.00.

2024/11/08/hbfb.jpg

Sarı lacivertli kulübün 2 yıldızının bu kritik maçta oynayamayacağı belirtildi.

EDA ERDEM VE ANA CRISTINA YOK

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Alessia Orro şaşkına döndü: Eda Erdem açıklamasıAlessia Orro şaşkına döndü: Eda Erdem açıklaması

"Sporcularımızdan takım kaptanımız Eda Erdem Dündar, karın kasında tespit edilen ödem ve kanaması sonucunda devam eden tedavisi nedeniyle, Ana Cristina De Souza ise geçirmiş olduğu menisküs operasyonu sonrası devam eden tedavi ve kuvvet çalışmaları nedeniyle bugünkü müsabakada oynayamayacaklardır."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

