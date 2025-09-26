Alessia Orro şaşkına döndü: Eda Erdem açıklaması

Alessia Orro şaşkına döndü: Eda Erdem açıklaması
Yayınlanma:
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Alessia Orro açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni yıldızı Alessia Orro, İtalya'da düzenlenen turnuvada sorularını yanıtladı.

Kaptan Eda Erdem, Alessia Orro'yu doğduğu Oristano'da seyircilere takdim ederek alkışlattı.

Alessia Orro'nun bu jest karşısında şaşkına döndüğü görüldü.

Orro, 4Bir4Bir'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok şaşırdım ve gururlandım. O harika kaptan; inanılmaz bir insan ve bunu her yerde gösteriyor. Ve bu benimle paylaştığı anlardan biriydi. Onunla, her şeyle ve takımla çok mutluyum.

Beni neyin beklediğini tam olarak bilmiyordum çünkü tüm hayatım boyunca İtalya’da oynadım. Bu sadece voleybol açısından değil, insan olarak da büyük bir sınav oldu benim için. Şunu söylemeliyim ki mutluyum, bu kararı vermekten son derece memnunum. Birçok yeni motivasyon var, lig başladığında en iyi formumuzda olmak için çok çalışıyoruz. Hazırlık sürecindeyiz, bunun farkındayız. Biraz eksiklerimiz var ama büyük bir potansiyel taşıyoruz."

Fenerbahçe Alessio Orro transferini resmen açıkladıFenerbahçe Alessio Orro transferini resmen açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Spor
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Liverpool maçının sonucunu açıkladı
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Liverpool maçının sonucunu açıkladı
Sadettin Saran'dan ayrılık kararı: Toplantıda yüzüne söyledi
Sadettin Saran'dan ayrılık kararı: Toplantıda yüzüne söyledi