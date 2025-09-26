Alessia Orro şaşkına döndü: Eda Erdem açıklaması

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni yıldızı Alessia Orro, İtalya'da düzenlenen turnuvada sorularını yanıtladı.

Kaptan Eda Erdem, Alessia Orro'yu doğduğu Oristano'da seyircilere takdim ederek alkışlattı.

Alessia Orro'nun bu jest karşısında şaşkına döndüğü görüldü.

Orro, 4Bir4Bir'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok şaşırdım ve gururlandım. O harika kaptan; inanılmaz bir insan ve bunu her yerde gösteriyor. Ve bu benimle paylaştığı anlardan biriydi. Onunla, her şeyle ve takımla çok mutluyum.

Beni neyin beklediğini tam olarak bilmiyordum çünkü tüm hayatım boyunca İtalya’da oynadım. Bu sadece voleybol açısından değil, insan olarak da büyük bir sınav oldu benim için. Şunu söylemeliyim ki mutluyum, bu kararı vermekten son derece memnunum. Birçok yeni motivasyon var, lig başladığında en iyi formumuzda olmak için çok çalışıyoruz. Hazırlık sürecindeyiz, bunun farkındayız. Biraz eksiklerimiz var ama büyük bir potansiyel taşıyoruz."

