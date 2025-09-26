VakıfBank sakatlığı açıkladı

VakıfBank sakatlığı açıkladı
VakıfBank, Sıla Çalışkan'ın dün oynanan hazırlık maçında sakatlandığını duyurdu.

VakıfBank Spor Kulübü, pasör Sıla Çalışkan'ın dün oynanan hazırlık maçında kalf kası sakatlığı yaşadığını bildirdi.

''KALF SAKATLIĞI YAŞAMIŞTIR''

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'da kamp çalışmaları gerçekleştiren sarı-siyahlı takımın oyuncusu Sıla Çalışkan'ın hazırlık maçında sakatlık yaşadığı belirtilerek, 'Sıla dün oynadığımız hazırlık karşılaşmasında kalf sakatlığı yaşamıştır. Sıla, bugün oynayacağımız karşılaşmada forma giyemeyecek olup durumu Türkiye'de yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

VakıfBank'ın voleybolcusu Sıla Çalışkan

SILA ÇALIŞKAN KİMDİR?

İstanbul’da 16 Aralık 1996’da dünyaya gelen Sıla Çalışkan, voleybola VakıfBank altyapısında adım attı ve yetenekleriyle kısa sürede dikkat çekti.

Pasör pozisyonunda mücadele eden Çalışkan, kariyerinde birçok kulüpte forma giydi. Kulüp kariyerine VakıfBank ile başlayan oyuncu; ardından sırasıyla Seramiksan, Fenerbahçe, Çan Gençlik Kale Spor, Macaristan takımı Vasas Óbuda, PTT Spor, Nilüfer Belediyespor ve Türk Hava Yolları takımlarında sahaya çıktı.

2024-2025 sezonundan itibaren tekrar VakıfBank kadrosunda yer alan Sıla Çalışkan, kulübüyle birlikte Türkiye ligi şampiyonlukları yaşamaktadır.

Milli takım düzeyinde de adından söz ettiren Çalışkan, U19 seviyesinde milli takım forması giydikten sonra A milli takım kadrosunda Türkiye’yi temsil etmektedir.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

