Beşiktaş'ta 4 imza birden atıldı

Yayınlanma:
Beşiktaş, altyapıdan çıkan 4 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 4 genç futbolcuyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

CUMALİ, KARTAL, OZAN VE TUNA PROFESYONEL SÖZLEŞMEYE İMZAYI ATTI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan genç oyuncular Cumali Gürsel, Kartal Cengizer, Ozan Sevim ve Tuna Baran Demir ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşmeye imza atıldı.

Siyah-beyazlı kulübün Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolculara yeni dönemde başarılar diledi.

BEŞİKTAŞ 9. SIRADA

Beşiktaş, ligde oynadığı 5 maçta 9 puan topladı ve bir maç eksiğiyle 9. sırada yer alıyor.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, son olarak Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, ligde bir sonraki maçında pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

