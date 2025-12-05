Kendi takımının maçına 4-0 bahis oynayan yönetici belli oldu: 2.8 milyon lira

Bahis soruşturmasında kendi takımının maçına 4-0'lık skor bahisi oynayan yönetici belli oldu. Belgelere göre bir ay içinde yaklaşık 2 milyon 800 bin liralık bahis oynandığını gösterdi.

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Antalyaspor'un eski ikinci başkanı Emrah Çelik. Yeni Şafak'taki habere göre; Çelik'in kendi kulübünün maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı ve 4-0'lık skor kuponundan büyük para kazandığı belgelere yansıdı.

Habere göre; Emrah Çelik'in 3 Mart 2023 tarihinde oynanan Kayserispor – Antalyaspor maçında takımının 4-0 kazanacağına bahis oynadığı belirlendi. Maç da bu skorla bitince Çelik'in kupondan 475 bin TL kazandığı ortaya çıktı.

BAYİYE İCRA TAKİBİ BAŞLATMIŞ

2024 Eylül ayında Çelik'in sahibi olduğu şirketin Antalya'da bir İddaa bayisi işleten S.B. hakkında 2 milyon TL'lik icra takibi başlattığı belirlendi. Bayi sahibi borcu reddetti. Mahkemeye sunduğu belgelerde ise Çelik'in bahis trafiğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Mahkeme dosyasına giren belgeler arasında şunların olduğu ifade edildi:

- Çelik'in oynayacağı maçları yazdığı WhatsApp mesajları

- 2 milyon 424 bin TL'yi aşan banka dekontları

- Şirket üzerinden gönderilen para transferleri

- "Borç verme" notuyla gönderilen yüksek meblağlar

Belgelere göre Emrah Çelik'in yalnızca bir ay içinde yaklaşık 2 milyon 800 bin TL bahis oynadığı belirtiliyor. Tek maç için de 600 bin lira yatırmış.

Soruşturma dosyasındaki mesajlarda, tam skor bahislerinin kodlanarak iletildiği dikkat çekiyor.

Mesajlarda:

"2-1'ler 50, 2-2'ler 10"

"2-1'ler 50 bin, 2-0'lar 10 bin"

"2-1'ler 50, diğerleri 10"

gibi ifadeler geçiyor.