Ünlü voleybolcuyu havuzda elektrik çarptı: Hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Geçen hafta Katar'da girdiği havuzda elektrik akımına kapılan ünlü voleybolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Katar'da kaldığı otelin havuzuna giren İran voleybolunun ünlü ismi Saber Kazemi'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran Milli Takımı'nın formasını giyen Kazemi, geçen hafta Katar'da kaldığı otelin havuzunda elektrik akımına kapılmıştı.

Hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki oyuncu ağır bir şekilde yaralandığı için yoğun bakıma alınmıştı.

İran Voleybol Federasyonu, sporcunun beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, durumunun birkaç gün boyunca stabil tutulduğu ancak tıbbi ekibin umut verici bir gelişme tespit edemediğini duyurmuştu. “Tüm ulus olarak sporcumuzun yanında ve ailesinin yanındayız” açıklaması yapılmıştı.

İRAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

İran Voleybol Federasyonu, milli sporcunun kurtarılamadığını duyurdu. Yapılan açıklamada "İran voleybolunun genç solak yıldızı Saber Kazemi, sabah erken saatlerde 26 yaşında hayatını kaybetti ve İran'ı derin bir üzüntüye boğdu" denildi.

Kazemi, 2021 ve 2022 Asya Oyunları’nda altın madalya kazanan takımın yıldızıydı.

Kazemi, İran ve Katar liglerinde forma giymişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

