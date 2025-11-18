Ünlü menajerden Galatasaraylıları heyecanlandıran Messi açıklaması

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız oyuncu Lionel Messi'ye ilgilendiği iddialarına ünlü menajer George Gardi'nin açıklamaları yeni bir boyut kazandırdı.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, daha önce bir taraftarın "İnsan hayal etmeden yaşayamaz. Messi'yi bir gün Galatasaray formasıyla görebilecek miyiz?" sorusuna şu cevabı vermişti:

Galatasaray Messi için teklifini yaptı: Kulübün cevabı belli oldu

"Messi ne dedin, bir daha söylesene? Galatasaray'ın en başarılı olduğu nokta, yapmış olduğu transferler. Çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyacımız olan noktalara yaptık, takımı muhafaza ettik. 3 sene üst üste şampiyon olan takımın omurgasını, özellikle takımın tümünü muhafaza ettik. Transferle başarılı bir takım kurduğumuza inanıyorum. Çıtayı çok yükselttik. Türk futbol tarihinin en yüksek transferini yaptık. Galatasaray'ın ekonomik seviyesi bu transferlere müsait. Başarı seviyesini yüksek seviyeye çıkardık, bu yüzden rahatlıkla Messi sorusu soruyorsun. Bunları yaparken de iyi bir finansal durum yakaladık. Bunu bozacak hiçbir faaliyette bulunmuyoruz. Tüm yaptığımız işler, hepsi finansal kapasitemizin içinde kalmalı. Onun için iyi bir takım kurduk. İnşallah Avrupa'da da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için de gerekeni yapacağız."

"KULÜP İÇİN FAYDALI OLUR"

Galatasaray'a çok sayıda yıldızın transferinde önemli rol oynayan menajer George Gardi, Sky Almanya'da yayınlanan bir röportajında Messi ve Galatasaray ile ilgili soruya taraftarları heyecanlandıracak bir cevap verdi.

Gardi, şunları söyledi:

"Lionel Messi sorusuna başkan Dursun Özbek zaten yanıt verdi, bunu ona bırakırım. Söyleyebileceğim şey şu: O, dünya futbolunun bir efsanesi. Böyle bir fırsat olursa, kulüp için faydalı olabileceğini düşünüyorum."