Ümit Milli Takım Ukrayna'yı devirdi
UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, Ukrayna'yı tek golle geçti.

Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki dördüncü maçında konuk ettiği Ukrayna'yı 1-0 yendi.

24. dakikada Semih Kılıçsoy'un sıfırdan altıpasa etkili ortasına Cihan Çanak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin ayaklarından oyun alanına döndü.

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'lık olduSüper Lig'den 8 kulüp PFDK'lık oldu

73. dakikada Türkiye öne geçti. Savunma arkasına atılan uzun pasta rakip savunmada yapılan hatayla topu ceza sahası dışı sağ çaprazda önünde bulan Emirhan İlkhan, meşin yuvarlağı temiz bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşma, millilerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DETAYLAR

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Georgi Ginchev, Georgi Doynov, Svetoslav Stoychev (Bulgaristan)

Türkiye: Deniz Ertaş, Ayberk Karapo, Hamza Güreler, Yusuf Akçiçek, Berkay Yılmaz, Demir Ege Tıknaz (Dk. 70 Eyüp Aydın), Emirhan İlkhan (Dk. 85 Barış Kalaycı), İsak Vural, Cihan Çanak, Mustafa Hekimoğlu (Dk. Melih Bostan), Semih Kılıçsoy (Dk. 85 Ali Habeşoğlu)

Ukrayna: Krapyvtsov (Dk. 44 Pakholiyuk), Krupskii, Kysil, Zaharcenko, Korniichuk, Varfolomieiev (Dk. 83 Pastukh), Tsarenko (Dk. 46 Hlushchenko), Krevsun, Synchuk, Matkevych (Dk. 46 Slesar), Stepanov (Dk. 56 Pyshchur)

Gol: Dk. 73 Emirhan İlkhan (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 16 Korniichuk, Dk. 49 Krevsun, Dk. 56 Kysil (Ukrayna), Dk. 37 Cihan Çanak, Dk. 50 İsak Vural, Dk. 62 Ayberk Karapo, Dk. 85 Eyüp Aydın, Dk. 88 Hamza Güreler, Dk. 90+1 Deniz Ertaş (Türkiye)

