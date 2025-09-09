Uğurcan Çakır: Terimin son damlasına kadar Galatasaray için mücadele edeceğim

Galatasaray'ın yeni transferi Uğurcan Çakır, imza töreninin arından sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

"BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Galatasaray'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Uğurcan, "Galatasaray'a yakışır bir futbol sergilemek, taraftarımızı mutlu etmek için buraya geldim. İnşallah başarılı olurum. İç sahada oynanan maçlarda özellikle taraftarlar çok iyi destek veriyor. Ben de burada olmaktan, onlarla birlikte bu desteği hissedecek olmaktan çok mutluyum. İnşallah onların da yüzünü kara çıkarmam. Burada başarılar yakalarım." diye konuştu.

"TERİMİN SON DAMLASINA KADAR GALATASARAY İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmanın özel bir his olduğunu vurgulayan Uğurcan, "Benim için çok özel duygular olacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı her futbolcu hayal eder. Benim de hayallerimden bir tanesiydi. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil ederiz. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah terimin son damlasına kadar Galatasaray için mücadele edeceğim. İnşallah büyük başarılara ben de yardımcı olacağım." ifadelerini kullandı.