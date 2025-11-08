UEFA'nın Türkiye mesajı ortaya çıktı: "Rezil ettiniz utanç verici!"

Yayınlanma:
Türkiye'deki bahis skandalıyla ilgili UEFA'nın hakemlerine mesaj attığı ortaya çıktı. Gazeteci Cemal Ersen, "Ne kadar utanç verici bir durum değil mi? Okuyunca hicap duydum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki bahis skandalı dünyada da yakından takip ediliyor. Gazeteci Cemal Ersen, UEFA'nın konuyla ilgili hakemlerine attığı mesajı açıkladı.

Cemal Ersen, Milliyet'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

Serdar Akçer eski FIFA hakem eğitimcisi ve eski süper lig yardımcı hakemi olmanın yanı sıra, futbol dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eden titiz bir gözlemcidir. Geçtiğimiz günlerde UEFA Hakem Departmanı’nın üst düzey hakemlerine gönderdiği e-postayı gündeme getirdi.

"TÜRKİYE'DEKİ HABERLERİ OKUMUŞ OLABİLİRSİNİZ!"

Chris Wild imzalı iletide şu ifadeler yer alıyordu:

Süper Lig'de şampiyonlar değişir mi? Maçlar iptal edilir mi?Süper Lig'de şampiyonlar değişir mi? Maçlar iptal edilir mi?

“Basında Türkiye’deki bazı hakemlerin bahis hesaplarına sahip olduklarına dair haberleri okumuş olabilirsiniz. Bu durum bazı hakemlerin cezalandırılmasına yol açmıştır. Bu vesileyle herkese, hakemlerin futbol maçları üzerinden bahis oynamalarının -ister bu maçlarda görevli olsun, ister olmasınlar- asla uygun bir davranış olmayacağını hatırlatmak isterim. Nitekim her UEFA maçı görevlendirmesini kabul ettiğinizde UEFA’nın hüküm ve şartlarını da kabul edersiniz. UEFA disiplin talimatının 6 (c) maddesine göre hakem ‘Doğrudan veya dolaylı biçimde bahis ve benzeri faaliyetlere katılmaktan, bu tür faaliyetlerde mali çıkar elde etmekten kaçınmak zorundadır.’ Muhtemelen bunu hatırlatmama bile gerek yoktur, ancak mesaja dikkat ettiğiniz için teşekkür ederim.”

Ne kadar utanç verici bir durum değil mi? Okuyunca hicap duydum. Türk futbolunu ve hakemliğini bu denli itibarsızlaştıranlara lanet olsun. FIFA ve UEFA nezdinde Türk hakemliğinin geldiği nokta bu işte. Sebep olanlar, gurur duyun eserinizle!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

