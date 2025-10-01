UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool müjdesi

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

VICTOR OSIMHEN’İN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ

Galatasaray’a galibiyeti getiren golü maçın 16. dakikasında Victor Osimhen kaydetti. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol attı.

UEFA’DAN 2 MİLYON 100 BİN EURO GALİBİYET PRİMİ

Bu galibiyet sonrası Galatasaray’ın kazandığı para belli oldu. Sarı-kırmızılılar, UEFA’dan 2 milyon 100 bin Euro (103 milyon TL) almaya hak kazandı.

TOPLAM 32,1 MİLYON EURO GELİR

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılan Galatasaray, toplamda 32,1 milyon euroyu kasasına koydu.

