UEFA'dan Fenerbahçe'ye Ederson sürprizi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Manchester City’den Ederson’u kadrosuna katmayı başardı.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Sarı-lacivertlilerden transfere dair yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City FC ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11.000.000 Avro ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

UEFA’DAN EDERSON PAYLAŞIMI

Brezilyalı file bekçisinin transferi sonrası UEFA’dan sürpriz bir paylaşım geldi. UEFA Avrupa Ligi resmi hesabı, paylaşımında Ederson’a yer verdi.

PERFORMANSI

32 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 40 maçta forma giydi. Kalesinde 54 gol gören Ederson, 13 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

"Fenerbahçe Galatasaray'ın burnunun dibinden kaptı!"



