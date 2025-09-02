"Fenerbahçe Galatasaray'ın burnunun dibinden kaptı!"

"Fenerbahçe Galatasaray'ın burnunun dibinden kaptı!"
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Ederson transferi İngiltere'de de gündem oldu. The Sun, dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın aylardır peşinden koştuğu Brezilyalı kaleci Ederson'u son bir hamleyle transfer etti.

Başkan Ali Koç'un devreye girmesiyle transfer bitti ve resmen açıklandı.

Sarı lacivertilerin Ederson'u transferi İngiltere'de de gündem oldu.

The Sun gazetesi, Fenerbahçe'nin Ederson için Manchester City'e 11 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı.

Gazetedeki haberde şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray bu yaz boyunca Ederson'un peşindeydi ve onun da bu transferi istediği ortaya çıkmıştı. Ancak City ile anlaşamadılar ancak ezeli rakipleri Fenerbahçe, kaleciyi burunlarının dibinden kapmak için son dakika hamlesi yaptı ve transferi bitirdi."

EDERSON NE DEDİ?

Gazete, Ederson'un sözlerine de yer verdi. Brezilyalı kaleci şunları söyledi:

"Manchester City'den birlikte başardıklarımızdan dolayı inanılmaz gururlu bir şekilde ayrılıyorum ve bu formayı birçok kez giymekten onur duyuyorum. Öncelikle, beni olabileceğim en iyi kaleci yaptıkları ve bana oyun hakkında çok şey öğrettikleri için kendisine ve Kaleci Şefi Xabier Mancisidor'a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca takım arkadaşlarıma da teşekkür etmeliyim.

Oynadığımız her maçı kazanma arzumuz, bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğumuz bir şeydi ve bu, her gün antrenman sahasında veya soyunma odasında sizlerle birlikte olmaktan büyük keyif almamı sağladı.

Son olarak, taraftarlar. Bana, memleketimden çok uzaktaki bir şehirde kendimi evimde hissettirdiğiniz ve benim ve ailem için harika bir dönem olan bu dönemde beni desteklediğiniz için teşekkür ederim.

Sekiz yıl önce Manchester’a umutla gelmiştim ama birlikte bu kadar güzel zamanlar geçireceğimizi tahmin edemezdim. City'de oynamak hayatımın en özel dönemiydi ve bu özel kulübün her zaman taraftarı olacağım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

