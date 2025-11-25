UEFA Galatasaray'ı reddetti: Umutlar tükendi

UEFA'nın Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçı öncesi yaptığı başvuruyu reddettiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Eren Elmalı için UEFA'ya yaptığı başvurunun reddedildiği ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı kulübün Eren Elmalı'nın cezası için UEFA'ya yazı yazdığı belirtildi.

343 Digital’den Haluk Yürekli, "Galatasaray, Eren Elmalı için itirazda bulundu fakat cezanın 45 gün olarak kalacağını düşünüyorum. UEFA'ya da bir yazı yazıldı fakat oradan da henüz bir cevap gelmedi. Eren Elmalı, veri paylaşmayan siteden oynasa Gençlerbirliği ve Union Saint-Gilloise maçlarında oynayabilecekti" ifadelerini kullanmıştı.

KÖTÜ HABER GELDİ

Galatasaray'a UEFA'dan gelen cevap belli oldu.

Galatasaray Union Saint-Gilloise maçına hazırGalatasaray Union Saint-Gilloise maçına hazır

Milliyet'in haberine göre UEFA, Galatasaray'ın sol bek oyuncusu için yaptığı başvuruyu reddetti.

2024/11/07/hbgs.jpgHaberde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Eren Elmalı ve Metehan’ın cezasını UEFA’ya da bildirdiği ve UEFA’nın konuyla ilgili hemen bilgilendirildiği, Galatasaray’ın başvurusunun bu nedenle anlam taşımadığı belirtildi.

Bu durumda Eren Elmalı'nın cezası kalıcı oldu. 25 yaşındaki futbolcunun umutları tükendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

