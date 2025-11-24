Galatasaray Union Saint-Gilloise maçına hazır

Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıkları tamamladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında yarın sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınmayla hareketleriyle başladı. Antrenman top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Union Saint-Gilloise maçının taktik çalışması yapıldı.

2024/11/07/hbgs.jpg

Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Yunus Akgün, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu antrenmanda yer almadı.

Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı takımla çalışmaya devam etti.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ DURUMU

Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 4 maça çıktı.

Bu maçlarda 3 galibiyet alan Galatasaray, 1 kez yenildi ve 9 puanla 9. sırada yer alıyor.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

