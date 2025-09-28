UEFA Galatasaray Liverpool maçı kararını açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi, ikinci hafta maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Liverpool ile karşılaşacak. 30 Eylül Salı günü Rams Park’ta oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.
DEV MAÇI CLEMENT TURPIN YÖNETECEK
Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken UEFA, kararını duyurdu. Dev maça Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin atandı.
Clement Turpin’in daha önce yönettiği maçlar şu şekilde:
Fenerbahçe 1-1 Manchester United (2024-2025 UEFA Avrupa Ligi)
Türkiye 1-2 Hollanda (2024 Avrupa Şampiyonası)
Başakşehir 1-2 Sevilla / 16.08.2017 (UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu)
Fenerbahçe 1-0 Braga / 10.03.2016 (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu)
Lazio 0-0 Trabzonspor / 12.12.2013 (UEFA Avrupa Ligi grup maçı)
Türkiye 2-1 Kazakistan / 02.09.2011 (Avrupa Şampiyonası elemeleri)
Türkiye U17 6-1 Çekya U17
Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17