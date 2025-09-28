UEFA Galatasaray Liverpool maçı kararını açıkladı

UEFA Galatasaray Liverpool maçı kararını açıkladı
Yayınlanma:
Son dakika,,, UEFA, Galatasaray - Liverpool maçına Fransız hakem Clement Turpin'i atadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, ikinci hafta maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Liverpool ile karşılaşacak. 30 Eylül Salı günü Rams Park’ta oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

DEV MAÇI CLEMENT TURPIN YÖNETECEK

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken UEFA, kararını duyurdu. Dev maça Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin atandı.

clement-turpin.jpg
Clement Turpin düdük çalacak

Clement Turpin’in daha önce yönettiği maçlar şu şekilde:

Fenerbahçe 1-1 Manchester United (2024-2025 UEFA Avrupa Ligi)

Türkiye 1-2 Hollanda (2024 Avrupa Şampiyonası)

Başakşehir 1-2 Sevilla / 16.08.2017 (UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu)

Fenerbahçe 1-0 Braga / 10.03.2016 (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu)

Lazio 0-0 Trabzonspor / 12.12.2013 (UEFA Avrupa Ligi grup maçı)

Türkiye 2-1 Kazakistan / 02.09.2011 (Avrupa Şampiyonası elemeleri)

Türkiye U17 6-1 Çekya U17

Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17

Galatasaray maçı öncesi Liverpool karıştıGalatasaray maçı öncesi Liverpool karıştı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Spor
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: İtiraf etti
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: İtiraf etti
Gökhan Gönül'den Tedesco açıklaması: Tartışmalara son noktayı koydu
Gökhan Gönül'den Tedesco açıklaması: Tartışmalara son noktayı koydu