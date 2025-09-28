Galatasaray maçı öncesi Liverpool karıştı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Liverpool'un Crystal Palace karşısındaki mağlubiyeti eleştirilere neden oldu.
İngiltere Premier Lig’in 6. haftasında Liverpool, Crystal Palace deplasmanına çıktı. Selhurst Park’ta oynanan mücadelede Liverpool neye uğradığını şaşırdı.
90+7’DEKİ GOL MAĞLUBİYETİ GETİRDİ
Karşılaşmanın 9. dakikasında Crystal Palace, Ismael Sarr’ın attığı golle öne geçerken Liverpool’un cevabı 87’de Chiesa’dan geldi. Karşılaşmanın bu skorla biteceği beklenirken 90+7’de Nketiah sahneye çıktı ve Crystal Palace’a galibiyeti getirdi.
TARAFTARLAR TOPA TUTTU
90+7’de yenilen golle gelen mağlubiyet sonrası Liverpool’da ortalık karıştı. İngiliz taraftarlar, takımın performansı ve teknik direktör Arne Slot’u sert sözlerle eleştirdi.
SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY
İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak. 30 Eylül Salı günü Rams Park’ta oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.