Türkiye maçı öncesi İtalya'da deprem
Türkiye'ye konuk olacak İtalya'da sakatlıklar art arda geldi. Konuk ekipte önemli isimler forma giyemeyecek.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında A Milli Futbol Takımımız ile İtalya karşı karşıya gelecek. 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.
MICHAEL OLIVER DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını vatandaşları Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.
ZANIOLO KAMPTAN AYRILDI
Mücadele öncesi Bursa'ya gelen İtalya Milli Takımı'nda sakatlıklar art arda geldi. İtalyanlarda Nicolo Zaniolo da sakatlığı nedeniyle milli maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'ın eski yıldızı sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı.
FORMA GİYEMEYECEKLER
Honest Ahanor, Nicolo Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci ve Muhammed Ali Zoma da Türkiye maçında forma giyemecek.
İKİ TAKIM DA KAZANAMADI
Millilerimiz gruptaki ilk maçında Fransa'ya tek golle kaybetti. İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 mağlup oldu.