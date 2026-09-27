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Halk TV Spor Türkiye maçı öncesi İtalya'da deprem

Türkiye maçı öncesi İtalya'da deprem

Türkiye'ye konuk olacak İtalya'da sakatlıklar art arda geldi. Konuk ekipte önemli isimler forma giyemeyecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Türkiye maçı öncesi İtalya'da deprem

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında A Milli Futbol Takımımız ile İtalya karşı karşıya gelecek. 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

MICHAEL OLIVER DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını vatandaşları Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

ZANIOLO KAMPTAN AYRILDI

Mücadele öncesi Bursa'ya gelen İtalya Milli Takımı'nda sakatlıklar art arda geldi. İtalyanlarda Nicolo Zaniolo da sakatlığı nedeniyle milli maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'ın eski yıldızı sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı.

Türkiye maçı öncesi İtalya'da deprem - Resim : 1

FORMA GİYEMEYECEKLER

Honest Ahanor, Nicolo Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci ve Muhammed Ali Zoma da Türkiye maçında forma giyemecek.

İKİ TAKIM DA KAZANAMADI

Millilerimiz gruptaki ilk maçında Fransa'ya tek golle kaybetti. İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 mağlup oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım İtalya
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