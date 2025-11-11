Türkiye günü 10 madalya ile kapattı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, bugün yapılan müsabakalarda 6 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmayı başardı.

Oyunların 8'inci gününde milli sporcular e-spor, halter, karate, masa tenisi, muaythai, voleybol ve yüzme branşlarında mücadele etti.

Gün sonunda Türkiye, halterde 1 bronz, yüzme branşında 4 altın, 1 gümüş, 1 bronz ve karate branşında 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

ERKEK MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI FİNALDE

Grup maçlarının sonuncusunda Erkek Milli Voleybol Takımı, beşinci maçında ev sahibi Suudi Arabistan'ı 3-0 yenerek, finale yükseldi.

Grup maçlarının son mücadelesinde Kadın Milli Voleybol Takımı da dördüncü maçında Tacikistan'ı 3-0 yendi. Kadın Voleybol Takımı, finale çıkmayı önceden garantilemişti.

TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Türkiye, madalya sıralamasındaki birinciliğini sürdürdü. Türkiye oyunlarda 44 altın, 16 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 71 madalya ile birinci sırada bulunuyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

