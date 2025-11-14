Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman? Hangi kanalda

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman? Hangi kanalda
Yayınlanma:
A Milli Takım 964 gün sonra Bursa'da sahaya çıkıyor. A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki 5’inci maçında yarın Bursa’da Bulgaristan’ı konuk edecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki 5’inci maçında yarın saat 20.00’de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
Mücaeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan Nicholas Walsh yönetecek. Walsh'ın yardımcılıklarını ise Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek.

Milli takım öfkesi: Samsunspor isyanıMilli takım öfkesi: Samsunspor isyanı

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TV8'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Türkiye, yarın oynanacak karşılaşma öncesinde 9 puanla grupta ikinci sırada. Puanı bulunmayan Bulgaristan grubun son sırasında yer alırken, 4’te 4 yapan İspanya liderlik koltuğunda oturuyor. Ay-yıldızlılar, yarınki mücadeleden puan alması halinde Mart ayında oynanacak Play-Off’ta mücadele etmeyi garantileyecek.

Milliler Lihtenştayn'ı dağıttı: 7-0Milliler Lihtenştayn'ı dağıttı: 7-0

MİLLİ TAKIM 964 GÜN SONRA BURSA’DA MAÇ OYNAYACAK

Ay-yıldızlılar, Bulgaristan karşılaşmasıyla birlikte 964 gün sonra Bursa’da maç oynayacak. Milliler, Bursa’daki son maçında EURO 2024 Elemeleri’nde 28 Mart 2023’te Hırvatistan’ı konuk etmiş ve rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

GRUP LİDERLERİ DİREKT DÜNYA KUPASI’NDA!
İKİNCİLER PLAY-OFF OYNAYACAK

2026 FIFA Dünya Kupası’nda 48 takım mücadele edecek. Avrupa kıtasından 16 takım, Dünya Kupası’nda boy gösterecek. Avrupa Elemeleri’nde gruplarını ilk sırada bitiren 12 takım doğrudan Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanacak. 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takımla toplamda 16 takımın mücadele edeceği Play-Off sonrasında ise 4 takım daha Dünya Kupası’na gidecek. Play-Offlar, 2026 Mart ayının son haftasında oynanacak.

MUHTEMEL 11

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarınki mücadelede kalede eldivenleri Uğurcan Çakır’a emanet edecek.
Savunma hattını; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu’ndan oluşturması beklenen İtalyan teknik adam, orta sahada Hakan Çalhanoğlu-İsmail Yüksek ikilisini bozması bozmayacak.
Sağ kanatta Barış Alper, 10 numarada Arda Güler, sol kanatta Kenan Yıldız’a şans vermeyi planlayan Montella’nın gol yollarındaki tercihi ise Kerem Aktürkoğlu olacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Spor
Devin Özek isyan etti: Buraya geldiğimde çaycı, emlakçı yaptılar
Devin Özek isyan etti: Buraya geldiğimde çaycı, emlakçı yaptılar
Tedesco transfer listesini Sadettin Saran'a sundu: İşte isimler
Tedesco transfer listesini Sadettin Saran'a sundu: İşte isimler
O maçlarda Osimhen yok Icardi oynayacak!
O maçlarda Osimhen yok Icardi oynayacak!