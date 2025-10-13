Türkiye: 5 Gürcistan: 1

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında yarın Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım, Gürcistan'la şimdiye kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 5'ini kazanan milliler, 1 kez de berabere kalırken, 1 maçı da kaybetti.

İki takım yarın akşam 8. kez karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇLARI

Milli takımı Kocaeli'nde bekleyen sürprizi açıkladı: Şimdiye kadar görülmemiş

Türkiye ile Gürcistan arasında daha önce oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

04.09.2025 Tiflis Dünya Kupası Elemeleri 3-2

18.06.2024 Dortmund EURO 2024 3-1

24.05.2012 Salzburg Özel 3-1

07.02.2007 Tiflis Özel 0-1

30.03.2005 Tiflis Dünya Kupası Elemeleri 5-2

04.09.2004 Trabzon Dünya Kupası Elemeleri 1-1

21.08.2002 Trabzon Özel 3-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.