Türk yıldız Acun Ilıcalı'yı kurtardı
Hull City, Championship'te konuk ettiği Portsmouth'u 3-2 yendi. Türk yıldız Enis Destan, maçta fileleri havalandırdı ve bu sezonki ilk golünü attı.

İngiltere Championship'in 15. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Portsmouth ile karşı karşıya geldi.

HULL CITY SAHASINDA KAZANDI

The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadele, Hull City'nin 3-2'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Hull City'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Enis Destan, 42. dakikada Joseph ve 79. dakikada Gelhardt attı.

Portsmouth'un golleri ise 15. ve 45+2. dakikalarda Devlin'den geldi.

enis.webp
Enis Destan'ın attığı golden sonra böyle sevindi

Bu sonuçla Hull City, puanını 25 yaparak 5. sıraya yükseldi.

Portsmouth ise 14 puanla 20. sırada kaldı.

ENİS DESTAN ACUN ILICALI'YI KURTARDI

Galibiyetin mimarlarından birisi olan Enis Destan, Portsmouth karşısında maça ilk 11'de başladı ve Hull City formasıyla bu sezon ilk golünü atmayı başardı.

Hull City, ligin diğer haftasında QPR deplasmanına çıkacak.

Portsmouth ise sahasında Millwall ile karşılaşacak.

