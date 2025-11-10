Amedspor Başkanı Nahit Eren rica etti

Yayınlanma:
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Kulübün yönetim kurulu üyeleri ile Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Eren, teknik heyete ve futbolcularına olan güvenlerinin sonsuz olduğunu söyledi.

''BU HEDEFE DAHA DA YAKLAŞTIRDI''

Eren, "Bu kısa süredeki puanlarımız bizi Süper Lig hedefi konusunda daha da umutlandırdı ve bu hedefe daha da yaklaştırdı." ifadesini kullandı.

Güzel futbolun kamuoyunun en büyük beklentisi olduğunu fakat ligin çok zor olduğunu dile getiren Nahit Eren, şöyle konuştu:

"Takımların neredeyse tamamına yakını birbirine denk takımlar. Her gün sürpriz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Zorlu ama bizi hedeflerimizden asla geri bırakacak kadar zorlu değil.

Çünkü Amedspor'un şu anki motivasyonu bu ligde hiçbir kulüpte olmadığı kanaatindeyim. Amedspor'un bir aile, bir bütün olarak sahip olduğu şu anki motivasyona hiçbir kulübün sahip olmadığını gözlemleyebiliyorum. Gittiğim deplasman karşılaşmalarında da bunu gözlemledim."

TARAFTARLARDAN TAKIMA SAHİP ÇIKMALARINI RİCA ETTİ

Taraftarlardan takıma sahip çıkmalarını rica eden Eren, "Bu uzun bir maraton. Önümüzde henüz onlarca maç var. Henüz ilk yarıyı tamamlayamadık. İlk yarı için önümüzde altı karşılaşma var. Sonraki karşılaşmayı da hesapladığınız zaman Amedspor'un geçen yılın aynı döneminin çok üstünde olduğunun farkındayız. Bu anlamda iyi bir motivasyonumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

