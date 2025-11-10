Kocaelispor isyanı: Galatasaray bu paraları niye verdi

Süper Lig’de Galatasaray, Kocaelispor’a deplasmanda 1-0 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

Maç sonrası Levent Tüzemen, Sarı - Kırmızılıların oyununu ve transfer politikasını eleştirdi.

Okan Buruk'un kaybedilen Kocaelispor maçında sorumlu olduğunu belirten Tüzemen, "Okan Hoca, bu yenilgi sana yazar. Kocaelispor; Ajax, Liverpool ve Bodø/Glimt’ten daha güçlü bir kadroya mı sahip" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Galatasaray için kaos dolu günler geliyor"

Sarı Kırmızılı takımın yedek kulübesini de eleştiren ünlü spor yorumcusu, "Galatasaray’ın geniş kadrosu yok, kimseyi aldatmayın. Jakobs bir devreyi bitiremiyor" diyerek Galatasaray'ın kadro derinliğinin bulunmamasına dikkat çekti.

Levent Tüzemen Leroy Sane'yi eleştirdi

LEROY SANE İSYANI

Leroy Sane'ye verilen ücreti de eleştiren Tüzemen sözlerine şöyle devam etti: