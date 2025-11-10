Kocaelispor isyanı: Galatasaray bu paraları niye verdi

Yayınlanma:
Galatasaray'ın Kocaelispor'a 1-0 mağlup olması sonrası A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Okan Buruk'un tercihlerini eleştirirken Galatasaraylı yıldız futbolcuyu da hedef aldı.

Süper Lig’de Galatasaray, Kocaelispor’a deplasmanda 1-0 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldı.
Maç sonrası Levent Tüzemen, Sarı - Kırmızılıların oyununu ve transfer politikasını eleştirdi.

2024/11/07/hbgs.jpg

Okan Buruk'un kaybedilen Kocaelispor maçında sorumlu olduğunu belirten Tüzemen, "Okan Hoca, bu yenilgi sana yazar. Kocaelispor; Ajax, Liverpool ve Bodø/Glimt’ten daha güçlü bir kadroya mı sahip" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Sarı Kırmızılı takımın yedek kulübesini de eleştiren ünlü spor yorumcusu, "Galatasaray’ın geniş kadrosu yok, kimseyi aldatmayın. Jakobs bir devreyi bitiremiyor" diyerek Galatasaray'ın kadro derinliğinin bulunmamasına dikkat çekti.

2025/03/27/levent-tuzemen-galatasaray-da-takimdan-kesmislerdi-adami-infaz-ettiler-h20262-e0e21.jpg
Levent Tüzemen Leroy Sane'yi eleştirdi

LEROY SANE İSYANI

Leroy Sane'ye verilen ücreti de eleştiren Tüzemen sözlerine şöyle devam etti:

Sane’nin bir tane etkili ortası yok, top kayıpları var.

"GALATASARAY BU PARALARI NİYE VERDİ?"

Hücumda taşımadığı sürece bu paraları niye verdiler?

2025/10/03/leroy-sane.jpg

Sane bir var, bir yok. Galatasaray iyi bir kanat oyuncusu almalı.
Eren Elmalı’yla mı bu işi yapacaksın?
Okan Hoca, sen kendi doğrularını inkar ediyorsun.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

