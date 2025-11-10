"Galatasaray için kaos dolu günler geliyor"

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor’a 1-0 mağlup olurken, Fenerbahçe evinde Kayserispor’u 4-2 yenerek puan farkını 1’e indirdi.

Maçların ardından yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor’da yaptığı değerlendirmelerle dikkat çekti.

Nihat Kahveci Kocaelispor'un Galatasaray'ın yenmesinin ardından Yeşil Siyahlı takım için, "Atmosfer, zemin, cesaret. Kocaelispor hak ederek kazandı. Futbol çok isteyenin kazandığı bir oyun" sözlerini kullandı.

SELÇUK İNAN ÖVGÜSÜ

“Selçuk hocayı cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Takım halinde çok iyi oynadılar” diyen Nihat Kahveci, Galatasaray’ın sorunlarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

Okan hocanın ilk 11 tercihi doğruydu ama sonrasında sıkıntı var. İlk yarıdaki tek atak şekli kanatlardan orta oldu. Merkez oyuncular yoktu. Icardi üretmedi, sahada yoktu. Okan Buruk devre arasında çıkarabilmeliydi. 90 dakika sahada tutması büyük hata. Galatasaray ön tarafa top taşıyamadı. Lemina, Sane çok top kaybetti. Osimhen de etkisiz kaldı çünkü üretim yoktu.

