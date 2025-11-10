Galatasaray primine zam geldi

Süper Lig’de dün akşam Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek rakibinin 19 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Yeşil - Siyahlılar, Dan Agyei’nin 44. dakikada attığı golle tarihi bir galibiyete imza attı.

Normal şartlarda prim 4 milyon 500 bin TL olarak belirlenmişti.

Ancak Kocaelispor yönetimi futbolculara dağıtılacak prime zam yapmaya karar verdi.

Galatasaray galibiyetinin ardından futbolcu ve teknik ekibe adam başı 500 bin TL verilmesine karar verildi.

Kulüp personeli ise normal prim üzerinden değerlendirildi.

Toplamda yaklaşık 20 milyon TL prim dağıtımı gerçekleştirildiKocaelispor’un bu kritik galibiyeti, taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.

Tribünlerde maç sonu uzun süre kutlamalar yapıldı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan maç sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelerle 3 puanı özetledi:

Ligin şu anda en formda takımı, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri olan Galatasaray'ı mağlup etmek çok kolay bir iş değildi.

Çok büyük bir olay.

O yüzden oyuncularımı canıgönülden tebrik ediyorum.

Hak ettiler, çok iyi mücadele ettiler, inandılar ve nihayetinde maçı kazanmasını bildiler.

O yüzden tebrik ediyorum.