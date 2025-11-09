Galatasaray'dan Kocaelispor'a tepki

Galatasaray'dan Kocaelispor'a tepki
Yayınlanma:
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, maç sonu yaşananlar nedeniyle Kocaelispor'a tepki gösterdi.

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor deplasmanına çıktı. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kocaelispor’a tepki gösterdi.

Metin Öztürk’ün açıklamaları şu şekilde:

"Türk futbolunun marka değerini korumak, fair-play ilkesini güçlendirmek ve sahada alın teri döken herkesin emeğine saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı."

165247.jpg

“YAKIŞIKSIZ VE PROVOKATİF”

"Bugün Kocaeli'de oynanan maçın ardından Kocaelispor Başkanı'nın yaptığı çirkin açıklamalar, bu sorumluluk bilincinden son derece uzak, yakışıksız ve provokatif niteliktedir. Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliğin değil, nefretin dilini beslemektedir."

2024/11/07/hbgs.jpg

“KOCAELİSPOR YÖNETİMİ BU SEVİYESİZLİĞE ÇANAK TUTUYOR”

"Statta çalınan müzikler ve taraftarların yönlendirildiği küfürlü tezahüratlar, Kocaelispor yönetiminin bu seviyesizliğe çanak tuttuğunu açıkça göstermektedir. Bu tutumu kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kurumları göreve davet ediyorum."

Galatasaray'ın verilmeyen penaltısını açıkladıGalatasaray'ın verilmeyen penaltısını açıkladı

“KİMSENİN İFTİRASIYLA LEKELENMEZ”

Galatasaray, 120 yıllık tarihi boyunca emeğiyle, alın teriyle kazanmış bir camiadır. Kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Spor
Fenerbahçe'den maç biter bitmez kadro dışı açıklaması
Fenerbahçe'den maç biter bitmez kadro dışı açıklaması
Galatasaray'ın verilmeyen penaltısını açıkladı
Galatasaray'ın verilmeyen penaltısını açıkladı