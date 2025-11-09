Galatasaray'dan Kocaelispor'a tepki

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor deplasmanına çıktı. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kocaelispor’a tepki gösterdi.

Metin Öztürk’ün açıklamaları şu şekilde:

"Türk futbolunun marka değerini korumak, fair-play ilkesini güçlendirmek ve sahada alın teri döken herkesin emeğine saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı."

“YAKIŞIKSIZ VE PROVOKATİF”

"Bugün Kocaeli'de oynanan maçın ardından Kocaelispor Başkanı'nın yaptığı çirkin açıklamalar, bu sorumluluk bilincinden son derece uzak, yakışıksız ve provokatif niteliktedir. Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliğin değil, nefretin dilini beslemektedir."

“KOCAELİSPOR YÖNETİMİ BU SEVİYESİZLİĞE ÇANAK TUTUYOR”

"Statta çalınan müzikler ve taraftarların yönlendirildiği küfürlü tezahüratlar, Kocaelispor yönetiminin bu seviyesizliğe çanak tuttuğunu açıkça göstermektedir. Bu tutumu kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kurumları göreve davet ediyorum."

“KİMSENİN İFTİRASIYLA LEKELENMEZ”

Galatasaray, 120 yıllık tarihi boyunca emeğiyle, alın teriyle kazanmış bir camiadır. Kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez."