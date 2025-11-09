Galatasaray'ın verilmeyen penaltısını açıkladı

Yayınlanma:
Deniz Ateş Bitnel, Kocaelispor - Galatasaray maçının ardından konuştu. Bitnel, 36. dakikadaki pozisyona dikkat çekti.

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı.

OSIMHEN’İN BERABERLİK GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Galatasaray’da Victor Osimhen’i 84. dakikada kaybettiği gol VAR müdahalesinin ardından iptal oldu.

Osimhen’in iptal edilen golü tartışmalara neden olurken eski hakem Deniz Ateş Bitnel başka bir pozisyona dikkat çekti.

“PENALTI OLMALIYDI"

36. dakikada Davisnon Sanchez’in yerde kaldığı pozisyon üzerine konuşan Deniz Ateş Bitnel, penaltı olduğunu savundu.

Galatasaray'ı mağlup eden hatayı açıkladıGalatasaray'ı mağlup eden hatayı açıkladı

Deniz Ateş Bitnel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kocaelispor Galatasaray maçının 36. dk sında Davinson'un rakip ceza alanı içinde 2 numaralı oyuncu tarafından çift kolla sarılarak düşürülmesi penaltı olmalıydı..!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

