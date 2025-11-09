Galatasaray'ı mağlup eden hatayı açıkladı

Yayınlanma:
Kocaelispor - Galatasaray maçının ardından konuşan Nihat Kahveci, Okan Buruk'u eleştirdi.

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaştı. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Kontraspor Youtube kanalında konuşan Nihat Kahveci, Okan Buruk’un Mauro Icardi kararını eleştirdi.

“3 PUAN BIRAKTI”

Arjantinli futbolcuyu oyundan almamasını eleştiren Nihat Kahveci, "Icardi'yle başlayan Okan Buruk; Icardi'nin bir şey üretmediğini, sahada olmadığını gördüğünde devre arası adı ne olursa olsun çıkarabilmeli. Icardi'yi kaybetmemek için çıkarmadı oyundan, Galatasaray 3 puan bıraktı” dedi.

Galatasaray'da Okan Buruk futbolcularına kızdı: Neden kaybettiklerini açıkladıGalatasaray'da Okan Buruk futbolcularına kızdı: Neden kaybettiklerini açıkladı

“GÖZE BATIYORSUN”

Nihat Kahveci devamında “Oynatmasına hiçbir şey demem Okan hocanın ama 90 dakika sahada tutmasını eleştiririm. Kim olursa olsun kötü oynuyorsan çıkarabilmelisin. Çıkaramayacaksan da oyuna hiç başlatmamalısın. Sen ilk defa Icardi'yi 11'de orada başlattığın için göze batıyorsun, risk alıyorsun. Deplasmandasın rakip ısırıyor, nefes aldırmıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

