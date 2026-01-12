TRT müjdeyi verdi: Takımlarımızın Avrupa kupalarındaki hangi maçlarını canlı yayınlayacağı belli oldu
Voleybolda ülkemizi temsil eden takımlarımızın Avrupa kupalarındaki maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı programda göre TRT'nin canlı olarak yayınlayacağı maçlar da belli oldu.
AVRUPA'DAKİ MAÇLAR VE YAYIN PROGRAMI
Takımlarımızın maçlarının programı şöyle:
13 Ocak 2026
19.00 Fenerbahçe Medicana-Igor Gorgonzola Novara (ITA) (Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu 4.Maçı) - TRT Spor
14 Ocak 2026
19.00 VakıfBank-CS Volei Alba Blaj (ROU) (Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 4.Maçı) - TRT Spor Yıldız
19.30 Galatasaray Daikin-Darta Bevo Roeselare (BEL) (Kadınlar CEV Kupası 8'li Finaller Turu 2.Maçı)
İlk Maç: 3-0 Galatasaray Daikin
Temsilcimizin turu geçebilmesi için kazanacağı en az iki (2) set veya her türlü galibiyet yeterli olacak.
21.30 Allianz MTV Stuttgart (GER)-Türk Hava Yolları (CEV Kupası 8'li Finaller Turu 2.Maçı)
İlk Maç: 3-2 Türk Hava Yolları
Temsilcimizin turu geçebilmesi için her türlü galibiyet yeterli olacak. Karşılaşmayı Allianz MTV Stuttgart 3-0 veya 3-1 kazanması halinde turu geçen taraf olacak. Allianz MTV Stuttgart'ın 3-2 galip gelmesi halinde ise altın set oynanacak.
22.30 LKS Commercecon Lodz (POL)-Zeren Spor (Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu 4.Maçı) - TRT Spor Yıldız veya Tabii Spor
15 Ocak 2026
19.30 Eczacıbaşı Dynavit-Olympiacos (GRE) (Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 4.Maçı) - TRT Spor Yıldız