Türkiye Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Şampiyonası Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlendi.

12 ÜLKEDEN 60 SPORCU KATILDI

9-11 Ocak 2026 tarihleri arasında Palazzo Golf Kulübü’nde düzenlenen şampiyonaya 12 farklı ülkeden 60 golfçü katıldı.

ŞAMPİYONLAR

Erkekler Kategorisinde; Richard Teder şampiyonluğa ulaşırken kadınlarda ise Deniz Sapmaz kupayı kaldıran isim oldu.

HER YILIN İLK GÜNÜNDE RAHMİ KOÇ’LA ANTRENMAN YAPIYOR

17 yaşındaki milli golfçü Deniz Sapmaz, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’tan özel destek alıyor.

İkili her yeni yılın ilk gününde bir araya gelerek beraber antrenman maçı yapıyor. İkili arasındaki bu gelenek bu yıl da bozulmamış ve geçtiğimiz günlerde fotoğrafları sosyal medyadan paylaşılmıştı.