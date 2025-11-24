TRT'de ilan etti: Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi artık bitmiştir

TRT'de ilan etti: Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi artık bitmiştir
TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Beşiktaş'ta Serdal Adalı döneminin artık bittiğini ileri sürdü.

TRT Spor'da yorum yapan Kaya Çilingiroğlu, Beşiktaş-Samsunspor maçından sonra çarpıcı ifadeler kullandı.

Çilingiroğlu, şunları söyledi:

- Merakla bekliyorum ama Beşiktaş'ın bir sonu yok yani maçı kazansa da, bu kafayla fazla götürülmez bu iş. Yani Sergen Yalçın da götüremez, sayın başkan da götüremez, bu kafayla gitmez bu iş. Anca Ocak'ta 3-4 tane daha böyle o koltukta kalabilme adına gereksiz para harcarlar.

- Bırakın bilenler yönetsin, bir an evvel planınızı programınızı yapın, erken seçime öne alın, bu işi yapabilecek kişilere. Ve olmazsa olmazı söylüyorum. Kendine bir tane fon ve ortaklık bulacak doğru-dürüst bu işten anlayan kişiler gelmeli. Ortaklık bulamazsan, hiçbir kulüp yürüyemez. Beşiktaş en kötüsü bunların arasında.

Beşiktaş Samsun maçındaki rezalet! İnönü'de tüyleri diken diken eden anlarBeşiktaş Samsun maçındaki rezalet! İnönü'de tüyleri diken diken eden anlar

- Çünkü böyle daire satmakla bu kulüp döndürülemez. Düşüncelerimi aktardım. Söylediklerim yanlış bir yere gitmiyor ki, 3 sene evvel söylediğim aynı şeyleri yaşıyoruz işte.

"UZATMALARI OYNUYOR!"

- Zaten bana göre Serdal Adalı dönemi bitmiştir Beşiktaş'ta. Uzatmaları oynuyor da. Derin Beşiktaş devreye girecek.

- Beşiktaş'ı kimse bu hale getirmeye hakkı yok. Yeter. Demirören'den beri geliyor işte, Orman dedi.

- Nur Çebi bilmem ne. Hasan Arat iş kazası. Serdal Adalı, yok abi. Beşiktaş'ın buna tahammülü yok. Bu iş değişecek yani. Öyle veya böyle Serdal Adalı bitmiştir zaten Beşiktaş kulübünde artık. Uzatmaları oynuyor.

2024/11/08/hbbjk.jpg- Bence kendisine de zarar vermesin. Ocak ayına gelip de Beşiktaş'ın da hiç parasını harcamasın. Bu davranış tarzı, bu yönetim tarzı Beşiktaş. Zaten bundan Beşiktaş da sıkıldı.

- Ben bu sorudan sıkıldım. Ne olacak bu Beşiktaş'ın hali? İyi ben kötü niyetli demedim.

- Bak ne dedim? Çok dürüst adam olduğuna altına imzamı atarım gibi söyledim. Kim olur olmaz o beni ilgilendirmiyor.'

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

