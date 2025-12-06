TRT yayınında "Skandal" diyerek açıkladı: Adalet kalmadı

TRT yayınında "Skandal" diyerek açıkladı: Adalet kalmadı
Yayınlanma:
TRT Spor'daki programda Galatasaray-Samsunspor maçını değerlendiren İlker Yağcıoğlu, "Büyük bir skandal. Adalet kalmadı" dedi.

TRT Spor'da programa çıkan eski futbolcu ve yorumcu İlker Yağcıoğlu, Galatasaray-Samsunpor maçının son anlarındaki penaltı pozisyonu için "Büyük bir skandal. Adalet kalmadı" dedi.

Yağcıoğlu, şunları söyledi:

"Böyle şeyler canımı sıkıyor. Hiç kimsenin de bu akşam oyunu dinleyeceğini sanmıyorum. Tamamen son saniyelerdeki o pozisyona kilitlenmiş durumda tüm Türkiye ve o konuşulacak. Evet ilk 45 dakika son haftalardaki en iyi Galatasaray takımı. Samsunspor takımı şaşkına döndü bir ara. Sane'nin müthiş oyunuyla 2-0 içeriye giren Galatasaray. Samsunspor'un bu kadar pasif, etkisiz kalması Galatasaray'ın iyi oyunundan kaynaklandı.

İkinci yarıda Reis bir değişiklik yaptı, Ntcham'ı attı oyuna. Daha önde başladı ve bir anda iş tersine döndü. İzlerken de dedik gol atacak Samsunspor. Sonra Galatasaray 65'lerde falan oyunu dengeledi. 88'de 2-2. Herkes Galatasaray puan kaybetti derken Osimhen çıktı yine sahneye. Kolay kolay kimsenin atamayacağı bir pozisyon.

Son saniyedeki o penaltı pozisyonunda da adaletli davranacaksın. İnsanların, gençlerin "Artık futbolda adalet kalmadı" duygularına kapılmalarına izin vermeyeceksin. Galatasaray penaltıyla 2 puan kaybedebilir, daha ligin bitmesine 19 hafta var, hiçbir şey değişmez. Samsunsporlu futbolcuların ikinci yarıdaki mücadelelerine yazık etmeyeceksin. Ben penaltı olarak değerlendiriyorum pozisyonu ve verilmemesinin de çok büyük bir skandal olduğu düşüncesindeyim."

