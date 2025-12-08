TRT muhabirinden olay Osimhen sözleri

Galatasaray, Süper Lig’de aldığı sonuçlarla zirve yarışını sürdürürken, takımın en dikkat çeken ismi Victor Osimhen oldu. Nijeryalı golcü, Samsunspor karşısında attığı iki golle sahneye çıkarken, son dakikalarda kaydettiği rövaşata golüyle taraftarları mest etti. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ı sırtlayan Osimhen Avrupa'nın da gündeminde.

OLAY OSIMHEN SÖZLERİ

TRT Spor yorumcusu Barış Yurduseven, Osimhen’in performansını değerlendirdi. Deneyimli yorumcu, “Osimhen başka seviye, gerçekten haksız rekabet. Adam inanılmaz bir hınçla oynuyor, sanki 3 kişi gibi oynuyor” ifadeleriyle yıldız futbolcunun sahadaki etkisini vurguladı.

OSIMHEN VARSA SORUN YOK

Sezon başından bu yana gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken Osimhen, hem ligde hem Avrupa’da Galatasaray’ın en önemli gol silahı haline geldi. Bitiriciliği, fizik gücü ve hırsıyla rakip savunmaların korkulu rüyası olan Nijeryalı forvet, taraftarların da gönlünde taht kurdu.

Osimhen’in yükselen formu, Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda en büyük kozlarından biri olarak öne çıkıyor.

OSIMHEN MONACO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın yıldızları Victor Osimhen ve Leroy Sane, Monaco karşısında hücum hattının en önemli kozları olacak. Monaco maçında Osimhen ilk 11'de yer alacak.

Galatasaray, Avrupa arenasında kritik bir maça hazırlanırken gözler hücum hattındaki iki yıldız isimde olacak. Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Avrupa kupalarında üst üste 8 maçta gol atarak dikkatleri üzerine çekerken, Alman kanat oyuncusu Leroy Sane ise son haftalardaki yükselen formuyla takıma ekstra güç katıyor.

SON 5 MAÇTA 6 GOL

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı son 5 maçta 6 gol kaydetti. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Toplamda son 8 Avrupa maçında 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Osimhen, Monaco karşısında da gol serisini sürdürerek Galatasaray’a avantaj sağlamayı hedefliyor.