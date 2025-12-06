Osimhen'ın hayranı olduğu futbolcu eski Beşiktaşlı çıktı: Şaşkına döndüm

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Smallie Youtube kanalına verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulundu.

Osimhen, "Başarıya yabancı biri değilim. Tabii ki başarılı geçen sezon için Tanrı'ya şükrediyorum. Yaz transfer döneminden bu yana çok şey yaşandı. Türkiye'nin en iyi kulübüne ve elbette dünyanın en iyi kulüplerinden birine gelmek benim için çok şey ifade ediyor. Birileri motive etmeden önce, ben kendi motivasyonumu yapıyorum. Kendime o kadar çok inanıyorum ki, bazen saha dışında kendime bakıp 'Bunları yapan gerçekten sen misin?' diyorum" dedi.

Kaybetmeyi sevmediğini belirten Osimhen, "Kaybetmek, dürüst olmak gerekirse, çok acımasız. İster sokak futbolu olsun, ister gerçek maçlar, Dünya Kupası veya Afrika Uluslar Kupası... Hatta hayatta bile. Küçüklüğümden beri kaybetmeyi sevmem. Tabii ki bu normal, oyunun bir parçası ve bunu sindirmem lazım ama elimde olsa hepsini kazanmak isterim. Benimle yaşayan insanlar bilirler; bir maçı kaybedersem uyumam çok zordur. Sahadayken bambaşka bir canavara dönüşüyorum" diye konuştu.

"MARIO GOMEZ BÜYÜK EFSANEYDİ"

Almanya'nın Wolfsburg takımında oynadığı dönemi anlatan Osimhen, "Wolfsburg dönemim başta beklentim gibi olmadı. Sonra Mario Gomez geldi. Büyük bir efsaneydi; deneyimli bir santrfor, dünya futbolunda aklınıza gelebilecek en ölümcül forvetlerden biri. O geldiğinde kulüp yöneticisine gidip konuştum. 'Kalmak istiyorum çünkü öğrenmek istiyorum.' dedim. Hala zamanım olduğunu biliyordum, bu yüzden öğrenmek istedim. Antrenmanlara başladığımızda bu adamı izliyordum; bazı inanılmaz gollerini, topa dokunuşlarını, sahayı nasıl okuduğunu, ofsayt tuzaklarını ve her şeyi… Şaşkına döndüm. Mario Gomez ile antrenman yapmak gerçekten inanılmazdı" ifadelerini kullandı.

Mario Gomez, 2015-16 sezonunda Beşiktaş forması giymiş, 33 lig maçında 26 gol atmıştı.