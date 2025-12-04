Osimhen için Real Madrid devrede: Üst düzey isim açıkladı

Sunday Oliseh’ten Galatasaray camiasında bomba etkisi yaratan bir iddia geldi: Real Madrid, Osimhen’in peşinde! Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olan Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarında. Nijerya Milli Takımı’nın eski kaptanı Sunday Oliseh, Real Madrid’in Osimhen’e ilgisinin üst düzey kaynaklardan doğrulandığını belirterek gündeme damga vurdu.

OSIMHEN PLANINI DUYURDU

Oliseh, Global Football Insights podcastinde yaptığı açıklamada, İspanyol devinin Osimhen’i transfer listesine aldığını söyledi:

Bunu üst düzey bir isimden duyduğumda, genç adam adına sevindim.

Nijerya Milli Takımı’nın eski kaptanı Sunday Oliseh

TEK ŞARTI AÇIKLADI

Real Madrid’in yeni sözleşme teklifini reddeden Vinicius Junior’un ayrılık ihtimalinin Osimhen transferinde kritik rol oynayabileceğini ifade eden Oliseh, şu sözleri kullandı:

Real Madrid artık Vinicius’a ‘Git’ diyebilme lüksüne sahip, çünkü eğer giderse Mbappe de doğal pozisyonuna geri dönebilecek. Bu durumda Osimhen santfor pozisyonunda oynayabilir.

Osimhen defteri Mart ayında kapanıyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI RADARA TAKILDI

25 yaşındaki Nijeryalı golcü, Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin transferdeki en önemli hedeflerinden biri haline geldi. Şampiyonlar Ligi’nde attığı gollerle dikkat çeken Osimhen, Real Madrid’in yanı sıra diğer dev kulüplerin de radarında bulunuyor.