Osimhen defteri Mart ayında kapanıyor

Osimhen defteri Mart ayında kapanıyor
Yayınlanma:
Galatasaray, Osimhen transferinde son viraja girdi. Sarı - Kırmızılılar, Victor Osimhen için Napoli’ye yapılacak 75 milyon Euro’luk ödemenin büyük kısmını tamamladı. Geriye yalnızca Mart ayına kadar yapılacak 17,5 milyon Euro kaldı. İşte detaylar...

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Victor Osimhen için yapılan ödeme planında sona yaklaşıldı.

Napoli ile uzun süren görüşmelerin ardından 75 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, yükümlülüklerin büyük bölümünü yerine getirdi.

NAPOLI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Osimhen, dev kulüplerin ilgisine rağmen İstanbul’da kalmaya ikna edilmişti. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in yüksek taleplerine rağmen yapılan görüşmeler sonucunda taraflar 75 milyon Euro’luk bonservis bedeli üzerinde uzlaşmıştı.

osimhen1.jpg

DEFTER MART AYINDA KAPANIYOR

Anlaşma gereği transfer bedelinin bir yıl içinde ödenmesi gerekiyordu. Galatasaray yönetimi bu yükümlülüğün büyük kısmını yerine getirdi ve geriye yalnızca 17,5 milyon Euro kaldı. Kalan ödemenin Mart 2026’ya kadar yapılacağı, böylece Osimhen’in bonservisine dair tüm yükümlülüklerin tamamlanacağı belirtildi.

Osimhen Sadettin Saran'ı geçti!Osimhen Sadettin Saran'ı geçti!

6 GOLLE AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

25 yaşındaki Nijeryalı golcü, transferin en flaş isimlerinden biri oldu. Şampiyonlar Ligi’nde üç maçta forma giyen Osimhen, attığı 6 golle gol krallığı yarışında iddialı bir konuma yükseldi. Süper Lig’de de beklentileri karşılayan yıldız oyuncu, Galatasaray’ın hücum gücüne büyük katkı sağladı.

FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
Spor
Fenerbahçe Galatasaray derbisi 100 TL oldu: Dev maç Kadıköy'de
Fenerbahçe Galatasaray derbisi 100 TL oldu: Dev maç Kadıköy'de
TFF açıkladı: Final Trabzon'da oynanacak
TFF açıkladı: Final Trabzon'da oynanacak