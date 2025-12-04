Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Victor Osimhen için yapılan ödeme planında sona yaklaşıldı.

Napoli ile uzun süren görüşmelerin ardından 75 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, yükümlülüklerin büyük bölümünü yerine getirdi.

NAPOLI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Osimhen, dev kulüplerin ilgisine rağmen İstanbul’da kalmaya ikna edilmişti. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in yüksek taleplerine rağmen yapılan görüşmeler sonucunda taraflar 75 milyon Euro’luk bonservis bedeli üzerinde uzlaşmıştı.

DEFTER MART AYINDA KAPANIYOR

Anlaşma gereği transfer bedelinin bir yıl içinde ödenmesi gerekiyordu. Galatasaray yönetimi bu yükümlülüğün büyük kısmını yerine getirdi ve geriye yalnızca 17,5 milyon Euro kaldı. Kalan ödemenin Mart 2026’ya kadar yapılacağı, böylece Osimhen’in bonservisine dair tüm yükümlülüklerin tamamlanacağı belirtildi.

Osimhen Sadettin Saran'ı geçti!

6 GOLLE AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

25 yaşındaki Nijeryalı golcü, transferin en flaş isimlerinden biri oldu. Şampiyonlar Ligi’nde üç maçta forma giyen Osimhen, attığı 6 golle gol krallığı yarışında iddialı bir konuma yükseldi. Süper Lig’de de beklentileri karşılayan yıldız oyuncu, Galatasaray’ın hücum gücüne büyük katkı sağladı.