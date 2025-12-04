Osimhen Sadettin Saran'ı geçti!

Google, 2025 yılında Türkiye'de arama trendlerini duyurdu. En çok arananlar listesinde Galatasaraylı Victor Osimhen 1. sırada yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ise listeye 3. sıradan girdi.

Genel aramalarda da Osimhen listede yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre 2025'te Türkiye'de en çok arananlar listesinde ilk sırada yer alan Osimhen, özellikle transfer dönemindeki gelişmeler nedeniyle öne çıktı.

Sadettin Saran da Fenerbahçe başkanlığına aday olması, kongre süreci ve ardından hakkındaki haberlerle listeye girdi.

İLK 10 SIRA

Listede ilk 10'da Galatasaraylı Leroy Sane ile Lemina, Fenerbahçeli Anderson Talisca ve Ederson, NBA'deki milli basketbolcu Alperen Şengün de yer aldı.

İsimler şöyle:

1- Osimhen

2- Fatih Ürek

3- Sadettin Saran

4- Leroy Sane

5- Talisca

6- Ederson

7- Alperen Şengün

8- Sevil Akdağ

9- Lemina

10- Diego Carlos