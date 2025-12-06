Sultanlar Ligi'nin güçlü takımı Fenerbahçe Medicana, gelecek sezon için transferi şimdiden bitirdi. Milli yıldız Fenerbahçe'de.

Sarı lacivertliler, Eczacıbaşı Dynavit'ten Hande Baladın'dan sonra bir oyuncuyu daha kadrosuna katacak.

Hande Baladın, 15 yıl oynadığı Eczacıbaşı Dynavit'ten Fenerbahçe Medica'na transfer olmuş, sezon başında da takıma katılmıştı.

Fenerbahçe Medicana'nın Eczacıbaşı Dynavit'te forma giyen milli oyuncu Sinead Jack Kısal'la da şimdiden anlaştığı ortaya çıktı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'un haberine göre; Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı ve Filenin Sultanları'nın formasını giyen Sinead Jack Kısal'ı kadrosuna kattı. Buna göre; Sinead Jack Kısal önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe forması giyecek.

EVLENİP TÜRK VATANDAŞI OLMUŞTU

Orta oyuncu olarak görev yapan 32 yaşındaki Sinead Jack Kısal, 1.96 boyunda.

Trinidad ve Tobago asıllı. 8 Ağustos 2019'da Türk voleybolcu Murathan Kısal ile evlendi ve Türk vatandaşı oldu. 2022'de beri Sultanlar Ligi'nde Türk statüsünde oynuyor, Kadın Voleybol Milli Takımı'nda da yer alıyor.

Daha öncesinde; AZS Białystok, Uraloçka, Galatasaray, Denso Airybees, İlbank, Grupa Azoty Chemik Police ve Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia'da oynadı.