Trabzonspor'un yeni transferi formayı giydi

Trabzonspor'un yeni transferi formayı giydi
Yayınlanma:
Trabzonspor, Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari ile 3+1 yıllığına anlaşma sağladı. Yeni transfer formayı giyip pozunu verdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Bouchouari'nin bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Saint-Etienne Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre Saint-Etienne Kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon avronun 3 taksit halinde ödeneceği ifade edilerek, "Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 15'i ödenecektir." denildi.

Açıklamada, futbolcu ile opsiyon hakkı Trabzonspor Kulübüne ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlandığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya her bir sezon için 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2028-2029 futbol sezonu için 1 milyon 200 bin avro garanti ücret ödenecektir."

Öte yandan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
Spor
FIFA ırkçılığa karşı harekete geçti
FIFA ırkçılığa karşı harekete geçti
Rachid Ghezzal geri dönüyor
Rachid Ghezzal geri dönüyor
Fatih Tekke'den istifa açıklaması
Fatih Tekke'den istifa açıklaması