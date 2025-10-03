Trabzonspor'un Kayserispor maçı ilk 11'i belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor.

MAÇIN HAKEMİ ŞANSALAN

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi açıklama

Şansalan'ın yardımcılıklarını Suat Güz ve Gökhan Barcın yapacak.

Mücadelenin VAR hakemi Alper Çetin. AVAR'da ise Anıl Usta olacak.

TRABZONSPOR'DA EKSİK

Bordo-mavili ekipte sakatlığından dolayı TFF'ye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan Anthony Nwakaeme ve henüz hazır olmayan Bouchouari, maçta forma giyemeyecek.

LİGDE 57. KEZ KARŞILAŞACAK

İki takım ligde 57. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce oynanan 56 maçın 33'ünü Trabzonspor kazanırken, 9 maçta Kayserispor galip geldi.

14 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

İLK 11'LER

İşte Trabzonspor-Kayserispor maçının ilk 11'leri:

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Okay, Tim, Zubkov, Augusto, Onuachu

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswil, Carole, Abdulsamet, Dorukhan, Furkan, Benes, Opoku, Cardoso, Onugkha