Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi açıklama
Yayınlanma:
Beşiktaş, Galatasaray maçına gidecek taraftarları için bilgilendirme mesajı paylaştı.

Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş, derbiyi stattan izleyecek taraftarları için bilgilendirme mesajı paylaştı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Deplasmandaki Galatasaray Maçını Tribünden İzleyecek Taraftarlarımıza Önemli Duyuru!

Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında, yarın (4 Ekim) saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Galatasaray ile karşılaşacak.

Deplasmandaki Galatasaray maçını tribünden izleyecek taraftarlarımızın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'a ulaşımı, kulübümüz tarafından tahsis edilecek otobüslerle sağlanacaktır.

Şehir dışından gelecek taraftarlarımızın stadyuma bireysel olarak giriş yapmalarına izin verilmeyecektir.

Müsabakayı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta izleyecek taraftarlarımızın yarın (4 Ekim) saat 15.00'ten itibaren Tüpraş Stadyumu'nda toplanmaları gerekmektedir. Otobüslerin hareket saati 16.00'dır.

Taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

