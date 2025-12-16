Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı sonrası sakatlık açıklaması

Süper Lig'de Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı maçta sakatlanan 2 futbolcu ile ilgili sakatlık açıklaması geldi.

Trabzonspor'da, Beşiktaş maçında sakatlanan Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli’nin sağlık durumları ile ilgili açıklama yapıldı.

AHMET BEŞİR AÇIKLAMA YAPTI

Trabzonspor’da Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli’nin sağlık durumlarına ilişkin Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir açıklama yaptı.

İŞTE ESKİHELLAÇ VE FOLCARELLI'NİN SON DURUMU

Beşir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımızın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda; Mustafa Eskihellaç’ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli’nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanmış olup tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır.''

