Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı sonrası sakatlık açıklaması

Trabzonspor'da, Beşiktaş maçında sakatlanan Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli’nin sağlık durumları ile ilgili açıklama yapıldı.

AHMET BEŞİR AÇIKLAMA YAPTI

Trabzonspor’da Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli’nin sağlık durumlarına ilişkin Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir açıklama yaptı.

İŞTE ESKİHELLAÇ VE FOLCARELLI'NİN SON DURUMU

Beşir açıklamasında şu ifadelere yer verdi: