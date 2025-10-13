Trabzonspor'da Krepin Diatta sürprizi

Yayınlanma:
Süper Lig’de 8. hafta sonunda zirve yarışında ikinci sırada yer alan Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Bordo-mavililer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco’da forma giyen Senegalli yıldız Krepin Diatta’yı transfer listesine aldı.

26 yaşındaki Diatta’nın Monaco ile olan sözleşmesi Haziran 2026’da sona erecek. Ancak oyuncunun bu sezon rotasyon oyuncusu konumunda kalması ve ilk 11’den uzaklaşması nedeniyle ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

HER BÖLGEDE OYNUYOR

Krepin Diatta, sahada çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Sağ kanat, sol kanat, sağ bek, sol bek, santrfor ve ofansif orta saha gibi birçok pozisyonda görev alabilen Senegalli futbolcu, hem Monaco’da hem de Senegal Milli Takımı’nda joker oyuncu olarak değerlendiriliyor.

MİLLİ TAKIMDA ÇOK ETKİLİ

Senegal Milli Takımı’nın Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde B Grubu’nda 3’te 3 yaparak 2026 Dünya Kupası’na yaklaşmasında önemli rol oynayan Diatta, tüm eleme maçlarında 90 dakika sahada kaldı ve sağ bekte görev aldı. Bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sundu. Milli formayla toplamda 50 maça çıkan oyuncu, 2 gol ve 4 asistle skor katkısı sağladı.

MONACO'YA 16.7 MİLYON EURO

Kariyerindeki çıkışını Belçika’nın Club Brugge takımında yapan Diatta, burada 3 lig şampiyonluğu ve 1 kupa kazandı. 95 maçta 20 gol ve 10 asistle toplam 30 gole doğrudan katkı sundu. Bu performansının ardından Monaco, 2021 yılında oyuncuyu 16.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

FATİH TEKKE İSTEDİ

Teknik direktör Fatih Tekke’nin de transferi için ısrarcı olduğu Diatta, Trabzonspor’un kanat rotasyonunu güçlendirmek adına önemli bir aday olarak öne çıkıyor. Bordo-mavili yönetimin ocak ayında resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

