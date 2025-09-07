Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bu sabah 11.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ve 5’e 2 ile devam eden antrenmanımız taktiksel çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından 9 Eylül Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor'da Fenerbahçe hazırlığı

HEDEF ANDRE ONANA

Kalecisi Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a gönderen bordo-mavililer, Manchester United'dan Andre Onana'yı kiralamak için girişimlerini sürdürüyor. Yönetimin hedefi Fenerbahçe derbisi öncesi transferi tamamlamak

DERBİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi 14 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.