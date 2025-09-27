Trabzonspor zor kurtuldu: Şeytanın bacağını kırdı

Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçtan bordo-mavililer 4-3’lük skorla galip ayrıldı.

SON DAKİKALARDA HEYECAN DOLU ANLAR

Trabzonspor’a 3 puanı getiren golleri 19’da Augusto, 35 ve 45+8’de (P) Paul Onuachu, 88’de Danilo Sikan kaydetti. Fatih Karagümrük’ün golleri ise 28’de Tiago Çukur, 90+1 ve 90+2’de ise Fofana’dan geldi.

PUAN DURUMU

Bu galibiyet ile birlikte Trabzonspor, 3 maç sonra galip gelmeyi başardı. 14 puana ulaşan Trabzonspor, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. 3 puandaki Fatih Karagümrük ise 17. sırada kaldı.

DETAYLAR

Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Hüseyin Aylak

Mısırlı.com Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio (Dk. 46 Muhammed Kadıoğlu), Atakan Çankaya, Ugrekhelidze (Dk. 87 Ahmet Sivri), Balkovec, Johnson, Tresor Doh (Dk. 80 Berkay Özcan), Tiago Çukur, Larsson, Camacho (Dk. 46 Tarık Buğra Kalpaklı), Gray (Dk. 66 Fofana)

Trabzonspor: Onana, Pina (Dk. 90 Boran Başkan), Savic, Batagov, Arif Boşluk, Oulai, Jabol, Zubkov (Dk. 80 Visca), Augusto (Dk. 80 Muçi), Olaigbe (Dk. 64 Sikan), Onuachu (Dk. 90 Salih Malkoçoğlu)